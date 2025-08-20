Asportazione del polipo e sanguinamento che non si arresta

Una domanda di: Stefania Mi è stato asportato un polito all’utero. Ho avuto perdite minime continue fino al ciclo, che mi è tornato dopo16 giorni ed è finito 4 giorni dopo, ma le perdite minime continuano. Oggi, 24 giorni dopo l'intervento, addirittura è come un primo giorno di ciclo: sangue vivo rosso più della solita perdita. Mi devo preoccupare? Meglio che vada a fare un controllo?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Cara signora,

gli esiti di un intervento di polipectomia possono comportare delle piccole irregolarità del ciclo sia in relazione all’intervento, sia dovute a una possibile attività ovarica disfunzionale precedente all’intervento (che potrebbe essere stata la causa della formazione del polipo), sia per le eventuali terapie che le hanno somministrato in vista dell’intervento. Va inoltre messa in conto una possibile alterazione della mucosa, che potrebbe essere riscontrata dall’esame istologico. Aspetterei quindi il risultato dell’esame istologico per confrontarmi con il suo specialista di riferimento e valutare la prosecuzione dell’iter diagnostico terapeutico più appropriato per la condizione ante-intervento e post intervento. Di più non posso dirle, perché ogni decisione deve essere presa dal curante che ha ben chiara la sua situazione. Cari saluti.



