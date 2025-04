Asportazione di un mioma: può incidere sulla fertilità?

Una domanda di: Clara Ho 31 anni sono in cerca di una gravidanza da marzo 2025. A fine luglio 2025 ho tolto un mioma interno dopo vari controlli e tutto regolare mi hanno dato il via per cercare la gravidanza , mi hanno fatto un esame mentre mi operavano (isterosalpingografia) per vedere se ero fertile e così è. Test ovulazione clearblu: il 17 aprile ho avuto ovulazione e ho avuto nei giorni precedenti rapporti. Ho cicli ogni 28/29 regolari è possibile essere in gravidanza: quando fare un primo test di gravidanza? E quali esami pre gravidanza bisogna fare? Sto assumendo da marzo anche l’acido folico.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora,

può essere possibile diagnosticare una gravidanza con un test anche effettuato precocemente anche se di solito si aspetta il primo giorno di ritardo delle mestruazioni. Il test ovulatorio può aiutare le persone che non hanno una chiara percezione della fase ovulatoria in quanto può indicare quando è meglio avere rapporti sessuali ma non predice se l’uovo sia stato o no fecondato. L'intervento a cui è stata sottoposta non solo non modifica la sua fertilità ma anzi ha aumentato le possibilità di rimanere incinta, visto che un mioma può ostacolarle. Assuma l'acido folico e nel caso in cui abbia un ritardo effettui il test di gravidanza, come di prassi si fa. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto