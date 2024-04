Asportazione di un polipetto e dubbio di essere incinta

Una domanda di: Cristina

Devo togliermi un polipetto sull’endometrio in isteroscopia. Ho dovuto avvisare l’ospedale all’arrivo del ciclo la settimana scorsa ….ho avvisato che mi sono arrivate il 29 marzo però non sono state le mie solite abbondanti con coaguli come sempre e mi sono durate con piccole perdite molto più chiare fino a lunedì 1 aprile…ho fatto il test di gravidanza mercoledì 3 risultato positivo allora venerdì ho fatto la beta, 2,31 negativa, però io seno ancora piccole contrazioni … martedì devo ripetere il test di gravidanza ….. sinceramente io vorrei capire se sono incinta prima di fare l’isteroscopia, lei cosa puo dirmi, grazie mille, saluti.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini Cara Cristina,

a volte i test di gravidanza possono sbagliare ed è peccato disturbare una gravidanza iniziale con procedure stetoscopiche. Giusto attendere e ripetere il test rimandando l’intervento. Un saluto cordiale.

