Asportazione di un polipo: si deve prendere l’antibiotico?

Il giorno 11/11 durante una isteroscopia mi è stato asportato un piccolo polipo. Non mi è stata prescritta alcuna terapia antibiotica, ora da qualche giorno sono comparsi decimi di febbre, massimo 37,5, ho un leggero dolore al basso ventre. Mi devo preoccupare e magari cominciare un antibiotico?



Buongiorno signora, di solito la procedura isteroscopica non prevede una copertura antibiotica di routine.

In merito alla temperatura di 37 e mezzo che lei riferisce mancandomi il dato dell’essere o no in una terapia estroprogestinica potrebbe anche essere legata all’eventuale ovulazione perché con l’ovulazione la temperatura della donna sale di circa mezzo grado e 37 e mezzo potrebbe essere legato al cambiamento ormonale, progestinico successivo l’ovulazione. In ogni caso, qualora ci fossero evoluzioni contatti sicuramente lo specialista di fiducia per valutare la situazione. L’eventuale assunzione di antibiotico deve infatti essere decisa dal medico da cui si è in cura e l’antibiotico richiede una specifica prescrizione. Con cordialità.



