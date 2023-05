Asportazione di una cisti ovarica: la pillola va sospesa?

Una domanda di: Laura

Buon pomeriggio. A breve dovrebbero chiamarmi dall’ospedale per fare un intervento in laparoscopia per togliere una cisti ovarica. Io prendo la

pillola, ma va sospesa un po’ prima dell’intervento? Perché io finisco il blister proprio questa sera. Così non inizio per niente la nuova confezione.

Cosa mi consiglia?





Dottor Filippo Murina Dottor Filippo Murina Gentile Signora,

non esiste nessuna indicazione alla sospensione della pillola prima di una laparoscopia per l’asportazione di cisti ovariche.

La tipologia d’intervento e le caratteristiche del problema per le quali è indicato, non comporta alcun rischio per la sua salute. Con cordialità

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto