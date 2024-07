Assenza del ciclo con la pillola Klaria

Una domanda di: Raffaella

Ho 48 anni e per ciclo abbondante e doloroso su indicazione della mia ginecologa assumo la pillola klaira dal mese di novembre. Fino al mese

scorso nessun problema, ciclo puntuale. Dallo scorso blister e anche quello di questo mese al 16° giorno inizia spotting e niente ciclo anche se i

dolori nei giorni in cui avrei dovuto averlo ci sono ugualmente. È normale? Devo preoccuparmi? È il caso di cambiare o sospendere? Non ho avuto

rapporti, quindi da quel punto di vista sono tranquilla.

Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

a 48 anni quello che deve preoccupare è un sanguinamento forte e non la sua mancanza. A volte con l’assunzione della pillola Klaira è

possibile che non si verifichi il sanguinamento tra un blister e l’altro ma, come sta scritto, nel foglietto di accompagnamento, possono manifestarsi

sanguinamenti inattesi, come è successo a lei. In generale, da remoto non posso certo dirle se sospendere o no la pillola: non si possono fare

prescrizioni a distanza. Continui a fare quello che le ha suggerito la sua ginecologa che ben conosce la sua situazione.

Cordialmente.

