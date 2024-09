Assenza di mestruazioni d aun anno a 57 anni: è iniziata la menopausa?

Una domanda di: Silvia

Salve, ho 57 anni e da un anno assenza di mestruazioni.

Gli ormoni sessuali: fsh 61, LH 14, prolattina 8, beta-estradiolo 24.

Da ecografia risulta utero di 6,7×5,1×4 cm in involuzione con ecostruttura miometriale disomogenea, come da lieve fibromatosi diffusa con pochi e piccoli miomi di 10-12 mm.

Nei limiti gli echi endometriali.

Presente residuo follicolare di 16 mm all’ovaio destro. Vorrei sapere: se mi devo preoccupare di questi fibromi, se questo follicolo è indice che non è ancora iniziata la menopausa, se posso iniziare, per le vampate di calore, TOS o terapia ormonale naturale.

Grazie mille.





Sara De Carolis Sara De Carolis

Gentile Silvia,

puoi considerare che sei in menopausa.

Rispondo pertanto ai tuoi quesiti: no problem per i miomi. La presenza di un follicolo non ribalta la diagnosi di menopausa. Se hai forti disturbi (vampate, per esmepio), e non hai fattori di rischio, puoi iniziare la terapia ormonale/integratori. Cari saluti.

