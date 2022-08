Assorbenti interni: li può usare una ragazzina di 11 anni?

Una domanda di: Monica

Mia figlia, 11 anni, ha avuto il primo ciclo 2 mesi fa. Tutto bene, non ha particolari dolori e anche la gestione non è stata difficoltosa. Ora però a settembre dovrebbe iniziare a fare nuoto agonistico con 5/6 allenamenti a settimana, come si può gestire la protezione in acqua? L’uso dell’assorbente interno mi sembra troppo precoce! Grazie mille.



Cara mamma, le ragazzine possono tranquillamente usare gli assorbenti interni durante il flusso mestruale: controindicazioni all’impiego nelle giovanissime non ce ne sono, a partire dall’imene, la cui integrità non viene compromessa. In altre parole, anche le ragazze vergini possono impiegarli senza rischi. Di fondamentale importanza è però che la ragazzina che inizia a usarli legga attentamente le istruzioni all’impiego contenute nella confezione e, più in generale, rispetti sempre le regole igienice irrinunciabili che rendono l’utilizzo davvero corretto: lavarsi sempre le mai prima e dopo l’applicazione, sostituirli con ragionevole frequenza, avere cura dell’igiene intima (per il lavaggio eseguire il movimento da davanti a dietro e mai viceversa e scegliere detergenti non aggressivi, meglio se destinati all’igiene intima). In più, è opportuno scegliere il tipo di assorbente che meglio si adatta alla quantità di sangue espulso a ogni mestruazione: meglio non usare gli assorbenti con un livello di assorbimento maggiore di quanto è necessario. Va detto che applicare l’assorbente interno richiede una buona manualità e un’ottima confidenza col proprio corpo: queste due condizioni variano da ragazzina a ragazzina, ma comunque migliorano con la pratica e non è certo un male che tutte le adolescenti le possiedano. Alternative agli assorbenti interni non ce ne sono per fare il bagno in piscina con le mestruazioni: se sua figlia non è pronta a usarli dovrà saltare l’allenamento nei giorni del flusso, ma io credo che a poco a poco imparerà ad applicarli, magari sotto la sua guida. Le istruzioni che gli accompagnano sono comunque molto chiare. Non mi resta che aggiungere i miei più affettuosi auguri per la futura campionessa!

