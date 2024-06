Assorbenti: quali deve usare una ragazzina durante una gara di Triathlon

Una domanda di: Laura

Mia figlia di quasi 12 ha ha il ciclo mestruale da circa un anno. In previsione di competizioni nazionali con il triathlon abbiamo provato gli assorbenti interni con pessimi risultati si rifiuta di indossarli. Cosa mi consiglia di fare: ci sono alternative? Lei gareggia con il body a pantaloncino tipo ciclista sotto può indossare slip assorbenti esterni, ho bisogno dei suoi consigli. Grazie.



Cara signora,

l’alternativa l’ha detta lei stessa: gli assorbenti esterni. Comprendo che sua figlia, essendo così giovane, si senta a disagio all’idea di usare gli assorbenti interni. Direi dunque di assecondarla, di non insistere. Unico accorgimento: cambiare spesso l’assrobente e indossarlo con due mutantine una sopra l’altra, anziché una sola. In bocca al lupo alla sua ragazzina!



