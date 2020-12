Assumere due pillole del giorno dopo a distanza di poco può provocare sterilità?

Posto che il contraccettivo di emergenza non può essere usatoio abitualmente, non è vero che in una simile eventualità c'è il rischio che venga compromessa la fertilità.

Una domanda di: Nina

Salve a tutti sono una ragazza di 32 anni.

Due settimane fa ho avuto un rapporto a rischio e lo stesso gg ho preso la pillola del giorno dopo che mi ha anticipato il ciclo mestruale.

Sabato ho avuto un rapporto protetto ma ahimé dopo che il mio compagno e io abbiamo raggiunto l’orgasmo, uscendo il mio compagno ha trovato il preservativo vuoto e rotto da una parte e il liquido seminale è entrato dentro e un po’ è uscito fuori, solo che dal giorno dopo io iniziavo il periodo fertile.

La farmacista mi ha straconsigliato di non prendere un’altra pillola a distanza di così poco poiché potrebbe causarmi trombosi o altro (sterilità). Documentandomi ho scoperto che lo sperma vive dai 3 ai 5 giorni dopo il giorno del rapporto a rischio e addirittura potrebbe anticipare l’ovulazione.

Secondo voi potrei rimanere incinta?

Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Nina,

potresti essere rimasta incinta ma la pillola del giorno dopo non provoca né trombosi né sterilità. E’ un vero peccato quando i farmacisti dimenticano la professionalità necessaria. Avresti potuto riprenderla, se fossi stata nei tempi, anche se comunque non è sicuro che funzioni.

Cari saluti.

