Assumo clomifene: posso fare la terza dose del vaccino contro la CoVid-19?

Una domanda di: Cristina





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Cristina,

non sono segnalate interazioni tra il clomifene (Clomid) e il vaccino anticovid-19, né è segnalata un’associazione tra l’assunzione del farmaco e un aumento del rischio di gravi effetti indesiderati dopo la vaccinazione. Non ci sono, quindi, particolari controindicazioni all’effettuare la terza dose del vaccino.

Cordiali saluti e auguri di buone feste.

Gentile Dottore, da 4 mesi sto facendo assunzione di Clomid (su prescrizione del mio ginecologo) in quanto sono alla ricerca di una gravidanza (che non è ancora arrivata). A fine mese saranno trascorsi i cinque mesi dalla seconda dose del vaccino anticovid e, quindi, vorrei procedere con la terza dose. Mi chiedo però se ci siano controindicazioni nel fare tale dose di vaccino esattamente a poche settimane di distanza dall’assunzione di Clomid (che dovrei prendere, presumibilmente, tra pochi giorni e per l’ultimo ciclo). Le prime due dosi le ho fatte in un periodo antecedente all’assunzione di tale medicinale, che mi è stato prescritto per cinque cicli e, adesso, devo procedere con l’ultimo previsto dal ginecologo. Resto in attesa di una sua cortese risposta, buona