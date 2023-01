Assunzione della pillola e niente rapporti sessuali: posso essere incinta?

Una domanda di: Anna

Gentile dottoressa, la prego di aiutarmi. Sono una ragazza che assume Yasmin da anni causa PCOS (sindrome dell’ovaio policistico) sin dall’adolescenza. Da due mesi sto assumendo un integratore “ Swisse Capelli , pelle e unghie “ contenente il cardo mariano. Non ho mai avuto rapporti sessuali. Un mese e mezzo fa abbiamo fatto il petting per la prima volta con il mio ragazzo (lui si era toccato e poi ha toccato me ma solo la vulva ), sicuramente non ha avuto un’eiaculazione. Da lì col senno di poi mi sono spaventata ed ho avuto un’emorragia di sospensione molto più scarsa del solito. Ho fatto il test ematico “First to know” dopo 17 e 24 giorni dall’episodio, mi risultavano negativi. La scorsa emorragia una settimana fa era molto più normale, ma comunque un po’ più scarsa , così ho fatto 2 test sulle urine (1 volta con l’emorragia in corso e la seconda ieri 2 gennaio dopo 44 giorni dal petting con le prime urine del mattino): negativi. Nonostante ciò continuo a non essere sicura del risultato. Ho la nausea e il dubbio mi logora. Posso essere sicura che il risultato sia definitivo dopo così tanto tempo? La ringrazio infinitamente.



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti La pillola se assunta regolarmente è sicura dal punto di vista contraccettivo. Per quanto riguarda quanto accaduto a lei stia assolutamente tranquilla: una gravidanza non è iniziata di sicuro. Con cordialità. Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto