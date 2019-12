Assunzione di astaxantina in gravidanza

Una domanda di: Maria

Sono all’ottava settimana di gravidanza ho il dubbio di aver assunto per errore, per tre giorni consecutivi, tre compresse di Fertylor 15, una al giorno (è un integratore per migliorare la fertilità maschile che prendeva mio marito). Potrebbe essere successo perchè mio marito per sbaglio ha lasciato le compresse vicino alle mie compresse di Natalben più (un integratore per donne in gravidanza che mi ha prescritto il mio ginecologo), e le compresse esternamente sono identiche. Se avessi realmente sbagliato e avessi assunto tre compresse di Fertylor 15, c’è la

possibilità che il feto subisca qualsiasi tipo di danno? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora Maria,

non ci sono dati sull’uso in gravidanza dell’integratore che potrebbe aver assunto per errore.

Tra le sostanze contenute quella che richiede maggiore cautela è l’astaxantina.

I dati condotti negli animali da laboratorio non hanno osservato un aumento del rischio di malformazioni, ma secondo alcuni studi l’astaxantina potrebbe bloccare la conversione dell’ormone testosterone in diidrotestosterone.

Potrebbe, perciò, teoricamente interferire con lo sviluppo dei genitali esterni (in caso di feto di sesso maschile).

Considerando la breve durata dell’assunzione, a mio parere è però improbabile che il rischio di malformazioni sia aumentato oltre quello di base a cui è esposta la popolazione generale.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

