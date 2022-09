Assunzione di due cardioaspirine invece di una: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Stefania

Gentilissima dottoressa, dall’inizio della gravidanza – oltre ad acido folico – sto assumendo cardioaspirina per precauzione per mutazione MHTFR in omozigosi e un precedente aborto (ho 40 anni). Ieri ho avuto esito bitest con Tn a posto e DNA fetale (gratuito in Emilia-Romagna, si ricorda di me?) anch’esso tutto ok. Oggi, spossata dalla tensione che avevo accumulato, ho fatto un po’ di confusione con le sveglie che mi ricordano la cardioaspirina e non vorrei averla preso due volte. Ieri alla TN era tutto ok, sono a 12+2, se nella peggiore delle ipotesi avessi preso doppia compressa rischio ancora malformazioni o aborto? Come forse ricorda, sono ansiosa a livello patologico…Un caro saluto e grazie di tutto.



Elisa Valmori Elisa Valmori Salve signora, mi ricordavo della sua domanda con a tema la diagnosi prenatale. Sono contenta che entrambi gli esami siano andati bene e anche di poterle confermare che una doppia assunzione di cardioaspirina nel primo trimestre non può comportare nessun tipo di danno al nascituro…grazie al Cielo! Forse sarà utile procurarsi una cassettina dispenser delle medicine (ogni giorno ha il suo scomparto, in modo da evitare sia la mancata che la doppia assunzione di farmaco) Mi dirà se le è utile questo stratagemma. Intanto la saluto e le faccio i miei auguri per quanto l'aspetta…in questa "dolce attesa".