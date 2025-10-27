Assunzione di due pillole contraccettive invece di una

Una domanda di: Beatrice

Gentilissimo dottore, pongo alla sua attenzione un dubbio riguardo il mio comportamento circa l’assunzione della pillola anticoncezionale, che specifico utilizzare a solo scopo contraccettivo.Durante la pausa di 7 giorni, come da consuetudine ho avuto il sanguinamento da sospensione. All’ottavo giorno ho ricominciato puntualmente il nuovo

blister alle ore 22, ma sospettando un mal assorbimento proprio del primo confetto (mi è parso di sentirlo quasi sciogliersi in bocca, più che venire deglutito alla perfezione) ne ho assunto un altro circa due ore dopo prelevandolo dalla stessa confezione, perché in quel momento ero sprovvista di una di scorta. L’ho però acquistata l’indomani mattina, e da lì ho recuperato la pillola mancante, cioè la numero 2, che avevo preso per precauzione la sera prima. Ho poi proseguito con la terza pillola del blister d’origine e sto continuando regolarmente con l’ordine previsto. Sono protetta dal punto di vista contraccettivo? Ho avuto un comportamento corretto? Vorrei evitare l’utilizzo di metodi di barriera aggiuntivi e le sarei grata se mi delucidasse!



