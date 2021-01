Assunzione di FANS a inizio gravidanza

Una domanda di: Antonietta

Salve io non sapevo di essere incinta e quando ho contratto il coronavirus, quindi l’infezione CoVid-19 ho assunto Mephadolor e Aspirina complex. Può succedere qualcosa al mio

bambino?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Antonietta,

gli studi disponibili sull’assunzione in gravidanza di farmaci antinfiammatori non steroidei (classe a cui appartengono l’aspirina e l’acido mefenamico-mephadolor) non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni.

Alcuni studi hanno, invece, segnalato un possibile aumento del rischio di aborto spontaneo. Si tratta, però, al momento di dati non conclusivi in quanto non confermati da altre analisi. Cordiali saluti.



