Assunzione di GH a inizio gravidanza: ci sono rischi per il feto?

Scrivo perché sono disperata. Ho 28 anni e ho scoperto da poco di essere incinta di sei settimane (gravidanza non programmata): sono una sportiva campionessa di fit-model. Mi stavo preparando per una gara e purtroppo ammetto di aver fatto uso di medicinale (gh) e non sapevo di essere incinta. Ora mi chiedo ho danneggiato l’embrione? Ci sono alte possibilità che il feto sia malformato?



Gentile Mariam,

i dati disponibili sull’uso di ormone della crescita nel primo trimestre di gravidanza (da parte di donne che non presentano deficit di questo ormone) sono limitati e non consentono una valutazione della sua sicurezza di impiego.

E’ improbabile che il rischio di malformazioni sia elevato (si osserverebbe anche con un pochi casi disponibili), ma non può essere escluso.

Per una valutazione più approfondita sarebbe utile conoscere dose e periodo di esposizione al farmaco.

Le consiglio di valutare con il/la ginecologo/a gli esami da effettuare per monitorare lo sviluppo embrionale (per esempio ecografia morfologica).

Cari saluti.

