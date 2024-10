Assunzione di Norlevo a 47 anni: funzionerà?

La pillola del giorno dopo assunta entro le prime 24 ore dal rapporto a rischio dovrebbe assicurare un'efficacia elevata.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile signora, avendo assunto la norlevo entro le prime 24 ore l’efficacia dovrebbe essere elevata. Comunque è ancora troppo presto per fare un ipotetico test gravidanza, le consiglio di aspettare almeno un paio di settimane e poi vedrà che il ciclo dovrebbe arrivare In caso negativo ripeta il test di gravidanza.

Una domanda di: Maraya Ho 47 anni e ciclo irregolare ho avuto l’ ultimo ciclo il 26 agosto 2024. Il 13 settembre 2024 ore 17.00 rapporto non protetto ma eiaculazione esterna. Ore 20.30 dello stesso giorno(13 settembre) assunzione di Norlevo. Spotting per 48 ore poi basta. Oggi 28 settembre il ciclo tarda . 22 settembre pratico test ed è negativo, 26 settembre test negativo, 28 settembre test negativo. Ho tensione e dolore al basso ventre da qualche giorno e dopo le urine una leggera mucosa trasparente se mi asciugo. Sono preoccupata tanto, che fare?

