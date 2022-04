Assunzione di vari farmaci in prossimità del concepimento: ci sono rischi?

Ci sono medicine, tra cui i cortisonici, che non sono pericolosi se assunti nel periodo pre-concezionale o nelle prime settimane di gravidanza.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Gentile Teresa, i farmaci che le sono stati prescritti non comportano un aumento del rischio di malformazioni se assunti in prossimità del concepimento o nelle settimane immediatamente successive. Con cordialità.

Una domanda di: Teresa Causa di una laringotracheite, la mia dottoressa mi ha prescritto una cura di deltacortene 25mg e antibiotico cefixima. In più, mi ha somministrato aerosol con fluibron e clenil. Quando mi ha dato la cura, ho dimenticato di domandare se questi farmaci possono essere pericolosi nel caso arrivasse una gravidanza che io e mio marito stiamo cercando. La ringrazio per la risposta.

Gli Specialisti Rispondono

Non ci sono elementi che suggeriscano una relazione tra il vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2 e l'epatite acuta dell'età pediatrica. »

Gli Specialisti Rispondono

La fragilità emotiva con cui ci si può trovare alla prese in gravidanza può avere più origina. Tra cui una che non può che stupire e affascinare. »

Gli Specialisti Rispondono

Non è così automatico che la gravidanza, una volta iniziata, determini la comparsa di sintomi specifici, quindi l'assenza dei disturbi "tradizionali" (nausea, tensione al seno e così via) non deve essere interpretata come un segnale per forza negativo. »