Assunzione di Vermox e concepimento

Una domanda di: Anna

Ho assunto una compressa di Vermox il giorno stesso o qualche giorno dopo in cui è avvenuto il concepimento. Potrebbero esserci dei rischi per il feto a livello di malformazioni? E quanto tempo impiega mediamente il farmaco ad essere smaltito dal corpo?

Grazie in anticipo.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile signora,

gli studi condotti sul principio attivo contenuto in questo medicinale che agisce contro i vermi parassiti non hanno evidenziato alcun rischio di malformazioni nel feto. Di fatto, è un farmaco poco assorbito dal tratto gastrontestinale, quindi che si concentra nel sangue in quantità poco significative. Con cordialità.