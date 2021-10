Assunzione disordinata della pillola

Una domanda di: Nicoletta

Buongiorno. Elenco le date degli avvenimenti:

01/09 inizio perdite da sospensione blister;

03/09 prima pillola nuovo blister; 08/09 interruzione assunzione pillola per eccessivi sbalzi di umore; 13/09 perdite da sospensione durate due giorni. La data prevista per l’eventuale mestruazione la dovrei calcolare dal 13/09?

Un eventuale test di gravidanza, quando sarebbe opportuno farlo?

Io e il mio compagno abbiamo avuto rapporti non protetti, successivamente ho avvertito dolori da ovulazione.

Grazie infinite!



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’assunzione disordinata dell’estroprogestinico rende il metodo insicuro dal punto di vista contraccettivo pertanto è certamente opportuno che a seguito dei ripetuti rapporti non protetti effettui il test di gravidanza. Suggerisco comunque dopo la regolare mestruazione la scelta di un metodo contraccettivo regolare da assumere in maniera ordinata, questo per l’equilibrio emotivo della coppia e per la sua salute.

