Astaxantina: si può assumere in gravidanza?

Una domanda di: Antonella

Prima di sapere di essere incinta prendevo un’integrazione di vitamina C (bustina da 5 g) + astaxantina compresse da 15 g al giorno. Posso continuare

a prenderli? La ringrazio per la risposta.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Antonella,

non ci sono studi sull’assunzione di astaxantina in gravidanza. E’ verosimile che non comporti un aumento dei rischi per lo sviluppo dell’embrione e del feto, ma per cautela le consiglio di valutare la possibilità di proseguire con il suo medico curante o il ginecologo/la ginecologa. Con cordialità.



