Atonia uterina: può verificarsi ancora?

Una domanda di: Sara

Salve ho 40 anni e due figli…uno nato nel 2016 e uno nel 2018 tutti e due con parti naturali.

Al secondo parto ho sofferto di atonia uterina, risoltasi tramite medicinali via flebo.

Forse perché il parto è stato molto veloce, un’ora e mezza.

Volevo sapere in caso di terzo parto se ho alte probabilità che possa risuccedere e se si può avere un’altra gravidanza.

Grazie.

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi Gentile signora, può certamente avere un'altra gravidanza. Il rischio che un'atonia uterina si verifichi di nuovo c'è ma i medici metteranno in atto tutte le misure possibili per evitare e, nel caso, risolvere positivamente la situazione. Stia tranquilla dunque. Con cordialità.

