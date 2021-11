Attacco di vomito subito dopo aver assunto la pillola

Una domanda di: Ilaria

Assumo pillola Mercilon e domenica ho avuto un rapporto completo, ieri dopo aver assunto la pillola alle 21 qualche minuto dopo ho vomitato e ho continuato per tutta la notte. Non ho preso subito dopo una seconda pillola (ho letto dopo che in teoria bisognerebbe perché la pillola continui a fare il suo effetto). Cosa devo fare? Mi devo preoccupare? Grazie mille.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, l’episodio da lei riferito non dovrebbe costituire un grosso rischio di fallimento contraccettivo in quanto se ho ben compreso lei assume regolarmente la pillola. Per sua tutela comunque potrebbe essere utile al termine di questo blister non fare pausa e continuare con un blister nuovo magari associando un altro metodo contraccettivo (condom). In ogni caso suggerisco di effettuare un test di gravidanza dopo 20 giorni dall’episodio e un controllo ginecologico dal suo specialista di fiducia con ecografia. Sperando di essere stato utile, la saluto con cordialità.

