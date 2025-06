Attività cardiaca dell’embrione prima presente, ma “incerta” in un successivo controllo

Una domanda di: Teresa Sono nelle primissime settimane di gravidanza (ultimo ciclo iniziato il 4 maggio). Il 16 giugno non era ancora visibile l’embrione ma solo camera e sacco vitellino. Il 22 giugno sono iniziate perdite rosate e mi sono recata in pronto soccorso: l’embrione misurava 2 mm con attività cardiaca presente. Il 25 giugno, a seguito di un controllo in pronto soccorso, l’embrione risultava cresciuto a 4 mm, ma l’attività cardiaca è stata definita “incerta”. Le perdite sono cominciate sabato 22 giugno (rosate), diventate poi di sangue vivo il 25 (scarse e senza dolori), e sono marroncine e più frequenti. Sto assumendo Prometrium regolarmente 3 volte al dì. Ho già fissato una visita per lunedì 30 giugno per conferma aborto interno. Alla luce di questo andamento e delle parole non molto incoraggianti ricevute in pronto soccorso, chiedo cortesemente se può offrirmi un parere clinico online e indicarmi come gestire al meglio i prossimi giorni. Grazie infinite per la disponibilità.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Teresa,

il quadro ha tutte le caratteristiche di un aborto interno che può evolvere con un'espulsione spontanea oppure che può richiedere uno svuotamento uterino.

Vi è molta fiducia da parte di tanti colleghi in un effetto salvifico di sovradose di progesterone, mentre la mia opinione è quella che l'embrione con corredo cromosomico bilanciato prosegua nella gravidanza con qualsiasi valore accettabile di progesterone mentre embrioni con corredo cromosomico sbilanciato, nonostante questo supplemento, non abbiano la possibilità di evolvere, quindi siano destinati a gravidanze che si spengono. Dopo la prossima conferma ecografica di assenza di battito, che in questo momento dicono "incerto" ma non viene escluso in maniera assoluta, sarà necessario che i suoi curanti prendano la decisione a loro avviso migliore. Preciso che sono d'accordo con i colleghi che la seguono per quanto riguarda i vari passaggi diagnostici, mentre ho minore fiducia in questi supplementi di progesterone, che non possono essere stati controproducenti ma purtroppo non possono correggere la situazione in cui l'anomalia cromosomica del concepito determina l'interruzione della gravidanza. Ci farà sapere cosa decide di fare dopo la prossima ecografia. Un saluto molto cordiale.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto