Augmentin e Bentelan a inizio gravidanza: ci sono rischi per il feto?

Una domanda di: Simona

Oggi ho scoperto che sono incinta piu meno di 4 settimane e in questi giorni ho preso Bentelan per 5 giorni Augmentin e bustine di Gaviscon Advanced, il

mio dubbio è se questo crea problemi al bambino?





Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Simona,

gli studi sull’uso in gravidanza di amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e Gaviscon non hanno documentato un aumento del rischio di malformazioni.

Alcuni studi hanno osservato un’associazione tra l’uso di cortisonici (classe a cui appartiene il betametasone – Bentelan) nel primo trimestre e un lieve aumento del rischio di labbro leporino e palatoschisi (mancata chiusura delle ossa del palato).

Nel suo caso, però, l’assunzione è avvenuta in un’epoca precoce e la durata della terapia è stata breve. L’aumento dei rischi è perciò improbabile. Cordialmente.

