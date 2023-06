Augmentin e Tirosin in gravidanza: possono interagire e fare danno?

Una domanda di: Simona

Sono incinta alla settimana 25 + 4 giorni e da sabato scorso il mio medico curante mi ha prescritto una cura di 7 giorni con Augmentin (2 volte al giorno) per placche alla gola e tampone faringeo positivo allo streptococco A. Prendo anche 7 gocce di Tirosin al giorno per una tiroidite. Per questo Le chiedo: i due farmaci potrebbero interagire tra loro e danneggiare il feto? L’antibiotico può far male al feto? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Simona, gli studi disponibili sull'uso di amoxicillina+acido clavulanico (Augmentin) e di levotiroxina (Tirosin) in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per lo sviluppo fetale. Nel caso della levotiroxina, la sua assunzione compensa la ridotta produzione di questo ormone da parte della tiroide e pertanto ha dei benefici per il normale sviluppo del feto. Non sono segnalate interazioni tra questi due farmaci. Cordiali saluti.