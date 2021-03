Aumentano le beta-hCG se l’uovo è chiaro?

Una domanda di: Sara

Ieri ho fatto prima eco della gravidanza (ultima

mestruazione 20 febbraio) ed ero a 5+3 con beta del giorno prima a 11640 rispetto ai

2960 di 3 giorni prima, cresciute in modo ottimale secondo il ginecologo. Il

problema è che non si evidenzia nésacco vitellino, né polo embrionale. Il

ginecologo mi ha consigliato di fare un’ecografia tra 15 giorni perché forse troppo

presto. Le beta continuano a crescere con ovulo chiaro? Grazie infinite.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Gentile signora,

sì, anche con un uovo cieco continuano a crescere per un po’. Occorre solo aspettare, non c’è altra possibilità. Alla prossima ecografia, come giustamente le ha anticipato il collega, si saprà se la gravidanza sta evolvendo. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto