Aumento di 5 chili nel primo trimestre di gravidanza: è normale?

Una domanda di: Elena

Sono una ragazza di 34 anni incinta all’undicesima settimana. Ho

nausea e mal di stomaco per via della gastrite e non riesco a mangiare molti

cibi, ad esempio la verdura cotta. Sono sempre stata molto sportiva (un’ora

al giorno tutti i giorni) e ho sempre avuto un regime alimentare

controllato. Volevo sapere se ora che non faccio più sport e non riesco a

mangiare cose più sane sia normale aver preso quasi 5 kg. Grazie.





Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile signora, lei chiede se sia normale un aumento di 5 chili di peso

all’undicesima settimana di gravidanza, ma qui la “normalità” c’entra molto

poco. Piuttosto ci si deve chiedere se vada bene o no. Molto dipende dal

peso di partenza: se lei era molto magra l’aumento che riferisce non

preoccupa affatto, a patto però che non sia questo il trend, altrimenti a

fine gravidanza l’aumento di peso sarebbe intorno ai 20 chili, cioè

francamente eccessivo. Mangiare sano in gravidanza è importantissimo, quindi

anche se al momento non riesce a consumare verdure cotte deve senz’altro

evitare i cosiddetti cibi spazzatura. Inoltre ora più che mai benefico

fare movimento: 45-50 minuti al giorno di camminata a passo sostenuto sono

sufficienti per mantenersi in forma e garantirsi un buon tono dell’umore. Eviti i

dolciumi, le bibite zuccherine e naturalmente l’alcol (birra compresa), che è vietato anche in piccolissime

dosi. In generale, l’alimentazione deve essere il più

possibile varia e ben bilanciata. Pasta e pane vanno consumati in quantità

ragionevoli. E come fuori pasto, per fronteggiare eventuali attacchi di fame, può andare benissimo una manciatina di frutta secca. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

