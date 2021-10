Aumento di peso inspiegabile e altri sintomi

Una domanda di: Giada

Sono una ragazza di 21 anni e prendo da anni la pillola

anticoncezionale. Mi è capitato molte volte di dimenticarla o di prenderla

in ritardo. Ho un ciclo irregolare e scarso con perdite a macchie di sangue

scuro e grumoso. Premetto che peso da anni 41 chili e non sono mai riuscita

ad ingrassare, pur volendo e mangiando bene. Ho fatto anche visite per

vedere se avevo problemi alla tiroide ma niente. Comunque è da un mese circa

che ho preso 7 chili (mai successo in vita mia) ho il seno gonfio e dolente,

ho nausea e emicrania, minzione frequente soprattutto la sera e dolori alla

pancia. Ero convinta di essere incinta ma ho fatto un test e l’esito è

negativo. Cosa dovrei fare? Questi sintomi potrebbero essere riconducibili

semplicemente ad un cambiamento ormonale dovuto alla crescita? Oppure il

test di gravidanza potrebbe essere sbagliato?





Gianni Bona Gianni Bona

Gentile lettrice,

in primo luogo se il test di gravidanza è stato eseguito correttamente è più che attendibile. Per quanto riguarda la modalità con cui assume la pilloola, come credo lei sappia, è sbagliata sia per la sua salute, in quanto l’irregolarità di impiego impedisce un asseto ormonale equilibrato, sia ai fini anticoncezionali. Il contraccettivo ormonale funzioa infatti a patto di essere impiegato in modo corretto, senza dimenticanze. Per quanto riguarda i sintomi che lei descrive, una volta esclusa la gravidanza, possono essere dovuti ad altre cause che mi è impossibile stabilire via email. Le consiglio quindi di consultare il suo medico curante. In relazione al peso, un aumento di sette chili in poco tempo non può che essere legato a un cambiamento nello stile di vita, quasi di certo più calorie introdotte e meno attività fisica svolta. Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

