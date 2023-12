Autismo del bambino e infezioni in gravidanza: c’è relazione?

Una domanda di: Michela

Gentilissima dottoressa,

la contatto per cercare di stemperare l’ansia che sto vivendo in questo momento. Sono alla 14+5 settimana di gravidanza e praticamente per tutti questi mesi sto combattendo contro cistiti recidive, spesso causate da batteri diversi. Ho letto per caso di studi del 2019 che attestano una correlazione tra infezioni durante la gravidanza, anche del tratto urinario, e autismo/disabilità intellettiva nel bambini. Sono seriamente preoccupata di portarmi avanti ancora questa infiammazione, nonostante le cure

antibiotiche e di ovuli che ho fatto.

Potreste spiegarmi l’attendibilità di questi studi?





Carla Sogos Carla Sogos

Gentile signora,

in merito all’associazione tra autismo e infezioni in gravidanza ci sono diversi studi in corso ma il rapporto causa-effetto non è affatto chiaro.

Si tratta, almeno per il momento, di una delle ipotesi che si stanno studiando ma al momento non ci sono evidenze scientifiche certe. Cordialmente.



