Autismo e comportamenti poco gestibili: che fare?

Una domanda di: Rosa Mio figlio di 6 anni ha l'autismo come posso fargli levare il pannolino, farlo parlare anche se fa psicomotricità e logopedia e poi come fargli capire di più le cose visto che mette ancora le cose in bocca e butta tutto per terra e poi gli vengono le crisi di pianto rabbia, dà i morsi e fa paura ed ha una forza esagerata o gli vengono le crisi che ride sempre, la notte capita che si sveglia e a volte si riaddormentata e altre volte no con tutte le gocce di melatonina che gli do. Grazie, aspetto vostre risposte.



Gentile signora, per i comportamenti problematici bisogna sentire un neuropsichiatra infantile, se già non l’avete fatto, e allearsi e farsi aiutare da un terapeuta cognitivo comportamentale. Per il sonno meglio aumentare la melatonina e somministrare anche la melatonina retard (anche tutti e 5 i mg), ma questo vale in generale, la valutazione e l'eventuale nuova prescrizione non può essere effettuata da remoto, ma richiede di ripassare per il servizio. Cari saluti.



