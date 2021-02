Avere un bambino dopo vari aborti (e non solo)

Una domanda di: Gabriella

Da nove anni ho solo aborti e ci hanno riferito dagli esami che il mio

compagno ha spermatozoi al 7 per cento buoni e il resto hanno anomalie dalla

testa o coda: cosa possiamo fare per avere un bimbo io ho 45 anni e lui 35. Ho 4 figli dal vecchio matrimonio e ne avrei voluto uno con il mio compagno.

Grazie!



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

credo che l’unica soluzione sia l’ovodonazione o meglio l’embrioadozione, non credo sia possibile diiversamente, credo che la coppia abbia un’alterazione della fertilità che coinvolge entrambi.

