Avere un figlio tra (lontani) cugini

Una domanda di: Aurora

Salve, vorrei chiederle un’informazione, se è possibile. Il ragazzo che mi piace è cugino di mia madre: suo padre è fratello di mia nonna (materna). Se volessimo iniziare una relazione che rischi ci sarebbero a avere eventualmente un figlio? Grazie se vorrà rispondermi e per l’opportunità.



Paolo Gasparini Paolo Gasparini

Gentile Aurora, la consanguineità aumenta lievemente il rischio di malattie ereditarie trasmesse come carattere autosomico recessivo (genitori portatori sani). Però non dimentichiamoci che simili relazioni sono praticate senza problemi da quasi un miliardi di abitanti della terra e che nel caso specifico non si tratta nemmeno di cugini primi ma di una consanguineità più remota. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto