Azitromicina e metilprednisolone: si possono assumere in allattamento?

In caso di necessità, anche in allattamento si possono assumere farmaci per controllare la bronchite asmatica.

Una domanda di: Melania

Ho 27 anni e sono mamma di un bimbo di 3 mesi già compiuti e lo allatto…

Siccome soffro di bronchite asmatica che di solito curo con azitromicina e medrol chiedo se questi farmaci sono compatibili con l’allattamento? So che

naturalmente è meglio evitare farmaci in questo momento della mia vita in quanto passano comunque nel latte, ma siccome sto iniziando ad avere i primi

sintomi di bronchite asmatica non saprei che fare.

Inoltre sono allergica all’amoxiciliina.

Aspettando un vostro riscontro vi porgo i miei saluti.



Michele Miraglia Del Giudice Michele Miraglia Del Giudice Gentile signora,

può prendere sia l’azitromicina (nome commerciale Zitromax) sia metilprednisolone (nome commerciale Medrol). Il primo principio attivo è un antibiotico della categoria dei macrolidi. Il secondo appartiene alla categoria dei corticosteroidi. In caso di necessità questi farmaci possono essere infatti utilizzati anche in allattamento, perché è importante controllare la sua condizione. Cordialmente.

