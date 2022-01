Una domanda di: Emanuela

Salve, mi trovo alla 26 settimana di gravidanza e da 15 giorni che ho preso

l’influenza (tampone negativo)con raffreddore e tosse molto grassa con

espettorato denso di colore giallo verde.Il mio medico di famiglia mi ha

visitato 2 volte dicendomi che a livello polmonare sono pulita ma continuo

ad avere tosse con catarro, così mi ha prescritto l’azitromicina x 3 giorni (che già ho terminato) poi sospendere x 2 giorni

e iniziare il secondo ciclo perché ancora ho catarro. Si possono prendere

due confezioni in gravidanza?



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Emanuela,

gli studi sull’uso di azitromicina in gravidanza non hanno documentato un aumento dei rischi per il feto.

Non ci sono particolari controindicazioni a effettuare un nuovo ciclo di terapia, come suggerito dal medico.

Cordiali saluti.



