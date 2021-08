Azitromicina in gravidanza: ci sono rischi?

Una domanda di: Nicola

Buongiorno, a mia moglie incinta alla 38 settimana causa coprocultura positiva alla salmonella hanno prescritto (medico curante) cura antibiotica con Zitromax 500 per 3 giorni.

Attualmente la ginecologa che sta seguendo la gravidanza è in vacanza e non riusciamo a contattarla.

È sicuro prendere Zitromax a questo stadio di gravidanza? (38 settimana) C’è qualche rischio per il feto?

Grazie anticipatamente.

Cordiali Saluti.





Antonio Clavenna Antonio Clavenna Gentile Nicola,

gli studi disponibili sull’uso di azitromicina (Zitromax) in gravidanza non documentano un aumento dei rischi per il feto. Può assumere dunque tranquillamente questo antibiotico.

Cordiali saluti.

