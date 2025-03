Bactrim assunto nel periodo del concepimento: ci sono rischi?

Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile Francesca,

gli studi che hanno valutato la sicurezza dell'assunzione nel I trimestre di gravidanza dell'antibiotico sulfametossazolo+trimetoprim (Bactrim) non sono conclusivi. È possibile che il farmaco sia associato a un lieve aumento del rischio di alcune malformazioni, ma questo effetto è verosimilmente mediato dalla carenza di acido folico causata dall'antibiotico. Pertanto, è di estrema importanza la supplementazione di acido folico (lo è in ogni caso prima della gravidanza, ancor di più nel caso di assunzione di questo antibiotico). Le suggerisco di valutare con il medico o il ginecologo/la ginecologa se è indicata l'assunzione di una dose maggiore di acido folico rispetto a quella generalmente raccomandata.

In ogni caso, se il concepimento dovesse avvenire durante la terapia antibiotica, l'esposizione avverrebbe prima dell'inizio della formazione degli organi embrionali e il rischio di difetti congeniti sarebbe improbabile. Cordiali saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto