Bagno in mare dopo un intervento: si può?

Una domanda di: Maria

Salve, il 12 agosto ho fatto quadrectomia al seno con svuotamento ascellare. Posso fare il bagno nel mare? La cicatrice si sta chiudendo bene.





Buongiorno signora, dato il recente intervento, anche se il processo di cicatrizzazione sembra ottimale, a mio parere non è una buona idea fare il bagno nel mare, perché non si può escludere il rischio di conseguenze negative (infiammazioni, infezioni). Sconsiglio anche l’esposizione solare. Le auguro una pronta guarigione e di poter fare la prossima estate ben piu di un bagno!

Cordiali saluti.

