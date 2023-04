Balbuzie in un bimbo di 5 anni: portarlo o no dal logopedista?

Una domanda di: Alessandra

Buongiorno dottoressa, io ho un figlio di 5 anni. Da quando ha compiuto un anno e mezzo parla benissimo. Sei mesi fa ha cominciato a balbettare. Prima parlava bene. Mi serve un consiglio: dobbiamo andare dal logopedista? Quando cominca a parlare si ferma sul prima lettera. Si vede che ha dificoltà. Grazie aspetto la vostra risposta.



Daniela Biatta

Cara mamma, il disturbo che riguarda la fluenza verbale del bambino è variegato; si manifesta in forme, epoche e caratteristiche diverse. Tutte queste sfaccettature derivano da un panorama di eziopatogenesi (origine della malattia) altrettanto articolato dal quale è possibile ricavare indicazioni generali, non interpretabili in senso assoluto, ma che vanno calibrate sul singolo individuo. Il disturbo della fluenza verbale, come gli altri disturbi del linguaggio e/o della comunicazione, ha sempre bisogno di un’attenta raccolta di dati e di un’osservazione diretta perché risulta fondamentale conoscere con precisione tutte le sue connotazioni. Nel caso della disfemia (alterazione del flusso verbale) è importante sapere oltre all’epoca di insorgenza che lei ha citato, anche la presenza di familiarità, la presenza di comportamenti secondari, la remissione del disturbo, come, quando e con quale frequenza si presentano gli inceppamenti. Il mio intento non è quello di allarmarla, ma solo di suggerirle quella che secondo la mia convinzione e professione penso sia la cosa migliore da fare: consultare un/una logopedista le permetterà non solo di avere un giusto inquadramento della difficoltà del suo bambino, ma anche di entrare in possesso di adeguati strumenti per poterlo aiutare. Un abbraccio.

