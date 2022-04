Bambino con otite: potrebbe avere complicazioni da streptococco?

Una domanda di: Valentina

Vorrei sapere se l’antibiotico Oraxim (acetossietilcefuroxima) è efficace nel trattamento delle infezioni alla gola

da streptococco, per la prevenzione delle complicanze tipo malattia reumatica e glomerulonefrite. So che il trattamento di prima scelta è a base

di penicilline/ amoxicillina ma vorrei sapere se anche questo tipo di antibiotico è efficace (2 somministrazioni al giorno per 10 giorni, 3.4 ml che

dovrebbero corrispondere a 170 mg per due volte al giorno per un bambino che pesa 11.5 chilogrammi). L’antibiotico è stato ovviamente prescritto dalla pediatra

al bambino per otite, ma vorrei sapere in caso avesse anche lo streptococco beta emolitico a se è efficace nell’eradicazione di questo batterio e nella

prevenzione delle complicanze. Grazie mille.





Giorgio Longo Giorgio Longo Sì, certo, l’antibiotico in oggetto è una cefalosporina di seconda generazione attiva anche sullo streptococco, comune responsabile della faringo-tonsillite. Mi sorprende però la sua preoccupazione, primo perché le complicanze dell’infezione streptococcica da Lei citate non sono certo frequenti e secondo perché quasi inesistenti nell’età prescolare. Questo lo ricordo perché l’otite media acuta del bambino la troviamo quasi esclusivamente nei primi anni di vita e quindi ritengo che i suoi pensieri e preoccupazioni per il reumatismo o la glomerulo nefrite siano fuori luogo.

Stia tranquilla.

