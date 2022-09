Banda amniotica rilevata con l’ecografia: davvero non è preoccupante?

Una domanda di: Jessica

Vorrei sottoporle il mio quesito. La ginecologa ha riscontrato una lieve banda amniotica laterale

destra mai vista fino ad oggi (nemmeno alla morfologica) mi ha detto di non

preoccuparmi ma purtroppo dalle ricerche che ho fatto non sembra una cosa da non destare preoccupazione lei cosa ne pensa ?

La ringrazio anticipatamente.



Elsa Viora Elsa Viora

Gentile Jessica,

innazitutto stia tranquilla in quanto se la sua dottoressa avesse visto qualcosa di anomalo glielo avrebbe detto.

La sindrome da banda amniotica (che è quella che avrà trovato sul web) può determinare anomalie degli arti, ma non la riconosciamo in quanto tale ma perchè osserviamo con l’ecografia delle malformazioni. Le bande amniotiche che vediamo con l’ecografia sono quelle più spesse e che danno meno problemi, mentre quelle molto sottili spesso non sono visibili con l’ecografia e sono quelle che possono determinare anomalie al feto. Spero di essere stata utile e comunque non stia in ansia, ma chieda ulteriori chiarimenti alla sua ginecologa che certamente le avrà già spiegato quanto ha visto. Con cordialità.

Le faccio i miei auguri perchè tutto prosegua nel modo migliore

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto