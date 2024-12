Bassa riserva ovarica: può iniziare una gravidanza?

Una domanda di: Maria

Ho 38 anni e vorrei tanto una gravidanza visto la mia età. Ho sofferto in passato di cisti ovarica ma il ciclo era sempre presente. Adesso da un paio di mesi salta un mese e arriva il successivo credo sia perimenopausa ma dalle analisi hanno riscontrato bassa riserva ovarica anche se in quel momento il ciclo nn arrivava da tre mesi. Preciso di essere aumentata di peso, credo che il mio sia più un

problema di ovulazione in quanto ho notato che dopo il mese in cui ho il ciclo, il mese successivo non arriva e magicamente ovulo perché noto le classiche secrezioni filanti. Non so che pensare sono in cura da una ginecologa che però anche tramite monitoraggio dell’ovulazione non ha saputo individuare il giorno fertile. Non so che fare nel frattempo mi ha prescritto degli integratori per ovulazione Deavocado e acido folico. Volevo un vostro parere grazie.



Cara signora,

l’integratore che le è stato prescritto serve genericamente a sostenere la fertilità mentre l’acido folico (come abbiamo scritto decine e decine di

volte) è utile per la prevenzione della spina bifida nel bambino. Lei scrive che crede che il suo sia più un problema di ovulazione ma di questo può

avere certezza: quando una gravidanza non inizia, una volta escluse anomalie a carico degli spermatozoi maschili, l’ovulazione è senza dubbio implicata.

Mi chiedo se anche suo marito si è sottoposto alle indagini del caso, in particolare allo spermiogramma, perché quando una gravidanza non si annuncia

è la coppia che va presa in considerazione non solo la donna. Comunque sia, è vero che il sovrappeso può ostacolare il concepimento, così come qualunque fattore incida sulla buona forma fisica (vita sedentaria, fumo, stress protratto). Lei non scrive da quanto tempo state cercando una gravidanza, però in età matura, quindi anche a 38 anni, è meglio non perdere molto tempo prima di rivolgersi a un centro per la diagnosi e la cura dell’infertilità. La procreazione medicalmente assistita può essere l’opzione che fa al caso suo. Cordialmente.

