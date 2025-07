Bassado e concepimento

Una domanda di: Manuela

Chiedo gentilmente un parere sulla mia situazione. Ho 38 anni e il mio compagno 40, abbiamo un bimbo di quasi 2 anni arrivato non senza difficoltà per una situazione di scarsa qualità ovarica e spermiogramma poco performante. Per questo motivo abbiamo iniziato subito la ricerca del secondo bimbo ad agosto 2024, non avendo molto tempo a disposizione. Sono passati 13 mesi nei quali ho collezionato una biochimica e un aborto a 9+4 (embrione fermo alla sesta settimana). Dai controlli eseguiti per perdite anomale e sporadiche iniziate il mese prima del ciclo di gravidanza terminato in aborto, è emersa una endometrite lieve con un numero di plasmacellule inferiore a 5. La ginecologa mi ha dato una cura con Bassado di 14 giorni per me e 8 giorni il mio compagno. Non mi è stata fatta la cultura quindi non so che battere nello specifico io abbia, ma posso segnalare che nel 2023 era positiva per Escherechia coli e Ureaplasna, nel 2025 Escherechia coli, e che il bimbo piccolo mi ha contagiato con Streptococco a fine 2024. Per una questione di tempo non prorogabile, la ricerca del secondo terminerà a dicembre e se non arriverà dovrò archiviare questo sogno di dare un fratellino/sorellina al mio bimbo... Ecco le mie domande: - l'endometrite seppur lieve ma a quanto pare sintomatica viste le perdite in giorni casuali durante il ciclo, può aver causato l'aborto? Se l'ovulazione avverrà a partire dal giorno successivo la cura terminata con Bassado (sono irregolare, ovulo tra 14 e 21esimo giorno, la cura terminerà il 4/8 e dovrei ovulare a partire proprio dal 4/8), possiamo cercare di concepire o è sconsigliato per qualche motivo? Non vorrei perdere il mese proprio per questioni di tempo, ma ovviamente se ci sono problemi salteremo.

La mia ginecologa mi ha detto che durante la terapia è assolutamente sconsigliato concepire, non ha voluto spiegare il motivo e né ha risposto sul "dopo terapia", se deve intercorrere del tempo per tentare, mentre sull'aborto risposte vage. Ho chiamato 2 centri antiveleni che mi hanno detto che Bassado non inficia sul concepimento o su rischi per il feto in questa fase. Sono in confusione e mi sento un po' abbandonata in questo momento, visto anche il dolore che si passa per un aborto. Ci terrei molto ad avere un'altra opinione sulla questione sopra esposta. Grazie e scusate se mi sono dilungata.