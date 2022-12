Basso valore delle beta-hCG: c’è da preoccuparsi?

Il valore delle beta-hCG dice poco sul futuro evolutivo o non evolutivo della gravidanza. Per sapere cosa sta accadendo realmente si deve attendere lil controllo ecografico della settima settimana.

Gentilissima signora Emilia, il concepimento è avvenuto sicuramente 8-10 giorni prima del 18 novembre., cioè verso la fine del ciclo. Deve attendere il trascorrere dei giorni per individuare l’embrione ed il sacco vitellino in ecografia. Superata la settima settimana l’embrione e il battito cardiaco fetale devono essere rilevabili. Sarà questa la data che ci consentirà di girare l’angolo in senso evolutivo o non evolutivo. Con cordialità. Lasci fare a madre natura . Molto Cordialmente

