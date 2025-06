Battito cardiaco fetale prima presente poi assente: cosa è successo?

Una domanda di: Sara Sono alla 6+3 di gravidanza ieri ho fatto un controllo e purtroppo non è stata rilevata l attività cardiaca del mio bambino, mentre dalle due precedenti ecografie fatte la scorsa settimana è quella prima ancora c’era . È possibile che per una settimana il battito può non vedersi per poi ricomparire ? Prossima settimana ho già appuntamento con l'ospedale dove, nel caso venga confermato il tutto, mi verrà data la prima pillola abortiva. Grazie mille.



Carissima,

avendo visto nelle prime ecografie il battito cardiaco abbiamo la conferma che la gravidanza è iniziata bene, ma poi purtroppo si è interrotta.

A questo punto si può adottare un atteggiamento di attesa per qualche settimana, perché il materiale abortivo è possibile che venga espulso spontaneamente, oppure si possono assumere le compresse che vengono date in ospedale per favorire e accelerano l’espulsione del materiale endouterino. Il mio consiglio è di affidarsi a quanto le suggerirà il medico che l'ha presa in cura. Cordialmente.



