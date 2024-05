Battito del cuoricino lento in un embrione di 6 millimetri

Una domanda di: Sara

Sabato eseguo prima eco per controllo gravidanza. Ultima mestruazione il 16 marzo quindi dovevo essere a 7+1. Dall’eco l’embrione è risultato di 6 mm quindi sono stata ridatata a 6+1. Secondo il ginecologo il battito era leggermente lento e quindi mi ha preparato a un eventuale aborto. Ora, è possibile che il battito lento sia dovuto alla settimana di gestazione oppure devo davvero pensare al peggio? Grazie mille.



Elsa Viora

Gentile Sara,

l’unico modo per capire se la gravidanza sta andando avanti è visualizzare l’attività cardiaca quando la lunghezza dell’embrione/feto (CRL Crown-Rump Length) è uguale o superiore a 7,0 mm e la misura è stata ottenuta con l’ecografia eseguita per via transvaginale.

In caso di CRL inferiore a 7,0 mm o di dubbio è consigliato ripetere l’ecografia dopo una settimana. In caso di perdite ematiche vaginali, è consigliabile rivolgersi presso Pronto soccorso oppure dal ginecologo curante. Non abbiamo al momento altri elementi per prevedere ciò che succederà. Purtroppo non resta che aspettare…

