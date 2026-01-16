Battito del feto assente e ampia area di distacco: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Roberta
Sono alla seconda gravidanza dopo aborto ritenuto a luglio 2025. Giovedì ho effettuato la prima visita, a giovedì starei a 6+5 settimane in base al calcolo dall'ultimo ciclo, anche se in base all'ecografo il calcolo sarebbe di una settimana in meno. Si è visto tutto tranne il battito, la camera gestazionale è però dislocata verso il basso e c è un'ampia area di distacco della grandezza di 42×11 mm che "giustifica" i dolori similmestruali che ho. La mia ginecologa mi ha dato basse probabilità che la gravidanza vada avanti, ma nonostante ciò mi ha dato comunque la cura a base di buscopan, magnesio, progesterone e cardioaspirina avendo mutazioni trombofiliche. Cè qualche speranza che il problema possa rientrare?
Claudio Castagna
Gentile Signora,
da quello che mi dice non sembra una situazione molto favorevole però la sua ginecologa ha fatto bene a darle la terapia che mi sembra corretta. Purtroppo bisogna solo controllarla e valutare se la gravidanza è evolutiva. Cordialmente.
Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.
