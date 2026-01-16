Battito del feto assente e ampia area di distacco: proseguirà la gravidanza?

Una domanda di: Roberta

Sono alla seconda gravidanza dopo aborto ritenuto a luglio 2025. Giovedì ho effettuato la prima visita, a giovedì starei a 6+5 settimane in base al calcolo dall'ultimo ciclo, anche se in base all'ecografo il calcolo sarebbe di una settimana in meno. Si è visto tutto tranne il battito, la camera gestazionale è però dislocata verso il basso e c è un'ampia area di distacco della grandezza di 42×11 mm che "giustifica" i dolori similmestruali che ho. La mia ginecologa mi ha dato basse probabilità che la gravidanza vada avanti, ma nonostante ciò mi ha dato comunque la cura a base di buscopan, magnesio, progesterone e cardioaspirina avendo mutazioni trombofiliche. Cè qualche speranza che il problema possa rientrare?