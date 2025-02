Battito “flebile” in sesta settimana di gravidanza: cosa vuol dire?

Una domanda di: Eleonora

Ieri sono andata in pronto soccorso per delle perdite ematiche vaginali marroni sono nella 6^ settimana di gravidanza, l'embrione si presenta di 4mm con battito flebile ... Mi hanno segnato del progesterone e le perdite già nella giornata di ieri sono andate via ...

Sono preoccupata per il battito dell embrioneè normale averlo flebile in questa settimana o devo preoccuparmi? Il mio ginecologo vuole ricontrollare domani il battito mi ha detto di starmene a riposo ma io non riesco a stare tranquilla. Sono anni che cerco di avere un figlio ho 28 anni ... L'embrione in una settimana è cmq cresciuto da 2.81 mm a 4 mm non ho distaccamento di placenta né nulla che possa fare pensare a delle minacce di aborto unico problema questo battito flebile ... Non so se sia normale che

alla 6^ settimana appena completata sia così debole ... Può aiutarmi ?