Battito lento del feto: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Alessandra

Sono alla 9^ settimana di gravidanza. Si è visto tutto.

Crl 47 mm ma battito lento secondo il ginecologo corrisponde alla 6/7 settimana.

Farò un successivo controllo, sperando che non si sia già fermata.

Cosa ne pensa ?

Ultima mestruazione 28/08. Data concepimento 15/09.



Arianna Prada Arianna Prada

Buongiorno, dipende sicuramente dalla sua settimana di gravidanza.

Se consideriamo l’ultima mestruazione del 28 agosto lei oggi dovrebbe essere a 10 settimane + 2 giorni, se consideriamo invece la lunghezza che mi scrive di 47 mm l’embrione risulterebbe essere più grande e corrispondere a 11+2 settimane. Se invece la misura fosse 4,7 mm la settimana sarebbe 6+2. Quindi in questo momento starei serena e farei un controllo più approfondito tra qualche giorno in maniera da chiarire la settimana e l’evolutività della gravidanza. Tenga presente che il giorno del concepimento non si può mai indicare con precisione. Il concepimento può avvenire infatti anche giorni dopo il rapporto sessuale perché gli spermatozoi possono sopravvivere addirittura fino a una settimana nell’apparato genitale della donna.

Cordiali saluti.

